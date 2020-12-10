تراجع الذهب، اليوم الخميس، بعد عمليات بيع مكثفة شهدها في الجلسة السابقة مع استمرار الضبابية، فيما يتعلق بمفاوضات التحفيز المالي المستمرة منذ وقت طويل بالولايات المتحدة.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1835.40 دولار للأوقية، بعدما تراجع بما يصل إلى 2.5% أمس الأربعاء.

واستقر الذهب في العقود الآجلة في الولايات المتحدة عند 1839.20 دولار، نقلاً عن رويترز.

وقال رئيس أبحاث السلع الأساسية لدى بنك أستراليا الوطني، لاكلان شو، إن الذهب واجه صعوبات بسبب إحباط الأسواق من عدم قدرة النواب في الولايات المتحدة على التوصل إلى اتفاق مالي كانت تتوقعه.

وأضاف: "قد نشهد تغيرا في النظام بأسواق الذهب في ظل ضعف ارتباطها بالعائدات الحقيقية، بسبب استمرار اتجاه المستثمرين إلى أصول أعلى مخاطرة مما يخلق آفاقاً زاخرة بالتحديات للملاذات الآمنة مثل الذهب".

وينتظر المستثمرون الآن قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية، ويتوقع أن يكشف عن إجراءات تحفيز نقدي جديدة، كما يترقبون بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6% إلى 23.79 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 999.21 دولار وصعد البلاديوم 0.8 % إلى 2283.73 دولار.