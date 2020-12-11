  • مباشر
اللغة

الإسترليني يتأهب لبريكست بلا اتفاق تجاري

British one pound sterling coins and one Euro coins are arranged in front of a Union flag for a photograph in London on December 14, 2017. Justin TALLIS / AFP
الجنيه الإسترليني (أرشيفية)
بريكست

الإسترليني يتأهب لبريكست بلا اتفاق تجاري

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أنهى الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، سلسلة مكاسب استمرت على مدى خمسة أسابيع بعد أن ظل زعماء بريطانيا والاتحاد الأوروبي على خلاف بشأن إبرام اتفاق تجاري لما بعد انفصال بريطانيا عن التكتل، فيما يتجه الدولار أيضاً صوب تكبد خسارة للأسبوع الرابع على التوالي، إذ يعتريه الضعف مسجلا أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل عملات رئيسية أخرى.

وشذ الإسترليني عن بقية السوق قبل عطلة نهاية أسبوع محفوفة بالمخاطر، إذ أُبلغ مفاوضو بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن أمامهم حتى يوم الأحد لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من الممكن إبرام اتفاق تجاري.

ونزلت العملة البريطانية 0.9% في الأسبوع الجاري، إذ أبدى قادة بريطانيا وأوروبا تشككا فيما إذا كان بمقدورهم إنقاذ الاتفاق.

البطالة ترتفع في أميركا.. الإعانات وصلت إلى 137 ألف طلب اقتصاد اقتصاد أميركا البطالة ترتفع في أميركا.. الإعانات وصلت إلى 137 ألف طلب



وعند مستوى 1.3309 دولار، فإن سعر الإسترليني ما زال يضع في الاعتبار اتفاقا لتفادي فرض رسوم جمركية وحصص على تجارة سنوية بنحو تريليون دولار اعتبارا من أول يناير.

رهان استثماري

وعلقت العملة الأميركية قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل سلة من العملات، إذ يراهن المستثمرون على عوائد أفضل من عملات أخرى مع ترسخ التعافي من الجائحة.

وقادت العملات المرتبطة بالسلع الأولية النشاط اليوم. ورفعت زيادة أسعار خام الحديد الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 0.7572 دولار أميركي ودفعته لتحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.8%.

قفزات النفط

ودفع بلوغ أسعار النفط ذروة تسعة أشهر الدولار الكندي لأعلى مستوياته منذ 2018، وزاد الدولار النيوزيلندي 71 سنتا ليبلغ 0.7112 دولار أميركي وهو أيضا أقوى مستوياته منذ 2018.

وقفز الدولار الأسترالي أيضا مقابل عملات أخرى إلى ذرى جديدة، إذ ارتفع لأعلى مستوى في عام ونصف العام مقابل الين، وذروة ستة أشهر مقابل اليورو، وأعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل اليوان وأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار النيوزيلندي.

وصعد اليورو مقابل الدولار إلى 1.2160 دولار بعدما لم يتمخض اجتماع البنك المركزي الأوروبي عن مفاجأة أمس الخميس وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى تسوية مع بولندا والمجر بشأن حزمة مالية لمساعدة الاقتصاد على التعافي جائحة فيروس كورونا.

وارتفعت العملة الموحدة 15% من أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات وقت ذروة فزع الأسواق في مارس وأضافت نحو 2% في أسبوعين منذ أن كسرت أخيرا مستوى 1.20 دولار بعد عدة محاولات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بعد هيفا.. نسرين طافش عن اللقاح: بعد هيفا.. نسرين طافش عن اللقاح: "أنا مش فأر تجارب"
شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر  شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر 

الأكثر قراءة

رسمياً.. ابنة عم بشار الأسد بمنصب هام في سوريا رسمياً.. ابنة عم بشار الأسد بمنصب هام في سوريا
بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء! بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء!
شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر  شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر 
خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل
رسالة ردع لإيران.. تحليق قاذفات قنابل أميركية فوق الخليج رسالة ردع لإيران.. تحليق قاذفات قنابل أميركية فوق الخليج
ترمب: اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات كاملة ترمب: اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات كاملة

قبل أن تذهب

اتفاق الرياض.. حكومة يمنية جديدة من 24 وزيراً
اتفاق الرياض.. حكومة يمنية جديدة من 24 وزيراً

اكتشف المزيد