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الذهب يعكس اتجاهه صعوداً بفعل ضعف الدولار

الذهب مناسبة
معدن الذهب (أرشيفية)
سعر الذهب

الذهب يعكس اتجاهه صعوداً بفعل ضعف الدولار

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سنغافورة - رويترز

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ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، إذ قبع الدولار قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام، مما بدد أثر مخاوف بشأن إرجاء حزمة تحفيز أميركية لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1837.21 دولار للأونصة. وربح الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1841.50 دولار.

وقالت مارجريت يانج، المحللة لدى ديلي فيكس، "الارتباط بين الذهب والدولار عاد بسبب أن الأسواق وضعت في الحسبان على نحو ما التفاؤل بشأن اللقاح".

وأضافت أن الذهب يحتاج إلى محفز قوي جداً لوقف اتجاهه النزولي، وأن ذلك قد يكون على شكل اتجاه يميل صوب التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، ومشروع قانون تحفيز مالي أكبر من المتوقع في الولايات المتحدة، أو فشل مستبعد للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ومؤشر الدولار منخفض 0.2% ويجري تداوله قرب 90.5، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2018، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأميركية قفزت إلى‭ ‬قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، في برهان آخر على أن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 والافتقار إلى تحفيز مالي إضافي يلحقان الضرر بالاقتصاد.

ويُعتبر الذهب تحوطاً في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.94 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 1% إلى 2353.73 دولار. وصعد البلاتين 0.1% إلى 1027.76 دولار لكنه يتجه للانخفاض 2.5% في الأسبوع الجاري.

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