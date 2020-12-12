بفضل الاكتتاب الضخم لشركته Airbnb في بورصة "ناسداك"، أصبح بريان تشيسكي صاحب ثروة تقدر بمليارات الدولارات.

بدأ سهم منصة مشاركة المنازل الشهيرة، الخميس، تداوله في بورصة "ناسداك" تحت رمز ABNB عند 146 دولاراً، بعد أن تم تسعيره في وقت متأخر من يوم الأربعاء عند 68 دولاراً. وهو ارتفاع كبير عن هدف الشركة الذي حددته في وقت سابق بين 56 و60 دولاراً للسهم.

وتكون بذلك Airbnb قد جمعت ما يقرب من 3.5 مليار دولار في اكتتابها العام الأولي.

صافي ثروة الرئيس

مع تسعير السهم وسعر التداول الحالي، يمكن أن يصل صافي ثروة تشيسكي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـAirbnb إلى حوالي 11.2 مليار دولار، بناءً على حسابات Fortune.

وكما هو الحال مع معظم المؤسسين، من المحتمل أن تكون غالبية صافي ثروة تشيسكي مرتبطة بشركته، حيث يقدم الاكتتاب العام في Airbnb أول نظرة مفصلة على أصول الرئيس التنفيذي في مجال مشاركة المنازل.

وفقًا لأحدث ملف خاص بالطرح العام الأولي لشركة Airbnb، باع تشيسكي 517241 سهماً بسعر 68 دولاراً للسهم، ولا يزال يحتفظ بـ 76.4 مليون سهم من الفئة "ب" بعد العرض. وبينما يتم تعويض الرئيس التنفيذي للشركة أيضاً في وحدات الأسهم المقيدة (RSUs) التي تستحق على مدار السنوات العشر القادمة بناءً على أهداف أسعار الأسهم، فقد اختار التبرع بهذه العائدات الصافية للأعمال الخيرية، بحسب ما جاء في ملف الطرح العام الأولي لـAirbnb.

ومع صافي ثروة تقريبية تزيد عن 11 مليار دولار، فإن ثروة تشيسكي تبدو ضئيلة أمام ثروة العديد من كبار المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا، لكنها تتساوى مع جاك دورسي من "تويتر" (11.9 مليار دولار)، كما أنه يتفوق على إيفان شبيجل من "سناب شات" ( 9.2 مليار دولار)، وتوني شو من DoorDash الذي عزز طرحه العام الأولي يوم الأربعاء صافي ثروته إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار، وفقاً لبيانات وتقديرات "بلومبرغ" حتى يوم الأربعاء الماضي.

وقد شارك شيسكي في تأسيس Airbnb في العام 2008 مع ناثان بليتشاركزيك وجو جيبيا، واستطاع جمع 6.4 مليار دولار في الأسواق الخاصة، بحسب لبيانات PitchBook.

عام الاكتتابات

يعد الاكتتاب العام الأولي للشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها واحداً من العديد من الاكتتابات العامة الكبيرة التي شهدتها نهاية العام الحالي، والذي حطم رقماً "قياسياً" في عدد الشركات الوافدة إلى البورصة، بحسب ما صرح به رئيس بورصة نيويورك ستايسي كننغهام لـ Fortune.

ومع تقييم يقارب 100 مليار دولار في التداول المبكر، تعد Airbnb واحدة من أكبر الاكتتابات الأولية للعام 2020.

واستناداً إلى ما يراه بعض المطلعين على السوق، يتطلع عام 2021 إلى أن يكون عاماً آخر مليئاً بسباقات المديرين التنفيذيين لدخول نادي المليارديرات.