  • مباشر
اللغة

أكبر هبوط يومي للإسترليني منذ شهور بسبب "بريكست"

الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني
بريكست

أكبر هبوط يومي للإسترليني منذ شهور بسبب "بريكست"

متابع الغاء المتابعة

لندن – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

هوى الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته منذ شهور بعد أن سجل أكبر هبوط يومي منذ أكثر من ثلاثة شهور، حيث فقد أكثر من 1% من قيمته أمام الدولار الأميركي في تداولات الجمعة متأثراً بالمخاوف من خروج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي مطلع العام الجديد دون التوصل الى اتفاق تجاري مع الأوروبيين.

وبحسب ما رصدت "العربية نت" فقد هوى الجنيه الإسترليني إلى 1.31 بعد ظهر الجمعة متراجعاً بأكثر من 1% عن إغلاق الخميس، ليكون بذلك قد سجل تراجعا حاداً لليوم التالي على التوالي، حيث خسر نحو 0.8% في تداولات الخميس، فيما تأتي هذه التراجعات متأثرة بعدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، حيث عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الأربعاء من بروكسل دون حل الخلافات العالقة مع الأوروبيين.

ويمثل التراجع الذي سجله الإسترليني يوم الجمعة أكبر هبوط له منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في ظل اتساع رقعة القلق من خروج بريطانيا قبل أن تتوصل إلى اتفاق تجاري مع شركائها التاريخيين في الاتحاد الأوروبي.

وكان جونسون قد أطلق تحذيرا شديد اللهجة صباح الجمعة من "احتمال قوي" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

لندن: قرار مرتقب بشأن مفاوضات بريكست مع الاتحاد الأوروبي الرئيسية بريكست لندن: قرار مرتقب بشأن مفاوضات بريكست مع الاتحاد الأوروبي

وقال بنك "مورغان ستانلي" إنه يتوقع أن ينخفض مؤشر (FTSE 250) بنسبة تتراوح بين 6% إلى 10% إذا فشلت بريطانيا في الاتفاق على صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الفترة الانتقالية، أي بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أنه يرى أن أسهم البنوك البريطانية ستنخفض بنسبة 10% إلى 20% في حال تحقق سيناريو "الخروج دون اتفاق"، نظراً لوجود فرصة أكبر بأن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى المنطقة السلبية.

وقال "مورغان ستانلي" إن أسهم شركات التأمين والعقارات وبناء المنازل معرضة للخطر أيضاً.

وقال خبراء الأسهم بالبنك بقيادة جراهام سيكر في مذكرة: "نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة ستمثل مفاجأة غير متوقعة للأسواق، لكن التأثير السلبي سوف يخفف من خلال نظرة عالمية إيجابية بخلاف ذلك".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

الأصابع والشفاه.. أعراض لكورونا عند الأطفال الأصابع والشفاه.. أعراض لكورونا عند الأطفال
ربما لكورونا رائحة.. العالم يستعين بالكلاب لتمييز المصاب ربما لكورونا رائحة.. العالم يستعين بالكلاب لتمييز المصاب

الأكثر قراءة

بعد مقطوعة شعرية لأردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي بعد مقطوعة شعرية لأردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي
بعد بعد "الهيبة".. عادل كرم يهدد تيم حسن ويشعل تويتر
اللقاحات والأعراض الجانبية.. إعلان مثير من اللقاحات والأعراض الجانبية.. إعلان مثير من "الصحة العالمية"
دراسة قد تنسف الكثير.. طفل أصيب بكورونا في نوفمبر 2019 دراسة قد تنسف الكثير.. طفل أصيب بكورونا في نوفمبر 2019
أنقرة ترد بالمثل على طهران.. وتستدعي سفير إيران أنقرة ترد بالمثل على طهران.. وتستدعي سفير إيران
تسجيل مسرب لزين العابدين بن علي.. تسجيل مسرب لزين العابدين بن علي.. "ضميري مرتاح"

قبل أن تذهب

5 أحكام بالسجن المؤبد على المدان بقتل الحريري
5 أحكام بالسجن المؤبد على المدان بقتل الحريري

اكتشف المزيد