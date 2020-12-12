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ضبابية التحفيز تخيم على وول ستريت وسهم ديزني يقفز

وول ستريت مناسبة
وسطاء تداول في بورصة نيويورك
خطط تحفيز

ضبابية التحفيز تخيم على وول ستريت وسهم ديزني يقفز

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رويترز

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أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على تراجع طفيف الجمعة، إذ أثرت الضبابية التي تكتنف التحفيز الاقتصادي الجديد على المعنويات، غير أن مكاسب كبيرة لوالت ديزني ساعدت داو على تحقيق زيادة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 47.11 نقطة، بما يعادل 0.16% إلى 30046.37 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 4.64 نقطة، أو 0.13% إلى 3663.46 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 27.94 نقطة، أو 0.23% إلى 12377.87 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، فقد داو 0.57% وتكبد ستاندرد آند بورز 500 خسارة 0.96% وتراجع ناسداك 0.69%. وخسائر ستاندرد آند بورز وناسداك هي أكبر الخسائر الأسبوعية لهما منذ نهاية أكتوبر تشرين الأول.

وكانت أسهم والت ديزني هي الداعم الأكبر لداو وستاندرد آند بورز 500، إذ ارتفعت 13.59% بعد أن أعلنت الشركة عن مجموعة كبيرة من العروض الجديدة لخدماتها الرقمية وقالت إنها تتوقع ما يصل إلى 350 مليون مشترك من أنحاء العالم بحلول نهاية السنة المالية 2024.

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