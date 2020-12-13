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بورصة ناسداك تحذف 4 شركات صينية من مؤشرها

ناسداك
بورصة ناسداك
أميركا و الصين

بورصة ناسداك تحذف 4 شركات صينية من مؤشرها

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دبي - العربية.نت

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قررت بورصة ناسداك حذف 4 شركات صينية من مؤشرها وذلك تنفيذا لتوصيات السلطات الأميركية بمنع تداول أسهم هذه الشركات في الولايات المتحدة.

وفي حين لا يتم تداول هذه الشركات في بورصة ناسداك إلا أن هذه الشركات سيتم حذفها من المؤشر ابتداء من الواحد والعشرين من الشهر الحالي.

وتضم هذه الشركات كلا من الشركة الصينية لبناء الاتصالات، والشركة الصينية لبناء القطارات، بالإضافة إلى شركة بناء القطارات المملوكة للحكومة الصينية CRRC، وهي الأكبر في العالم في هذا القطاع.

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يأتي ذلك بعد قرار الإدارة الأميركية بحظر التعامل مع بعض الشركات الصينية وذلك لدواعي محاربة الاحتكار ومزاعم علاقاتها مع الجيش الصيني.

ويرى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ومستشاروه أن الإجراءات التي اتخذها ترمب تجاه الصين، مكلفة وغير استراتيجية، بحسب تقرير لـ "نيويورك تايمز".

وفقا للتقرير، فإن بايدن يواجه تحديا جديدا في ملف العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد عالمي، بالإضافة إلى أزمة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، والاقتصاد المتراجع جراء تداعيات هذا الوباء.

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