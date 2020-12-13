أعلنت شركة أسمنت ينبع، اليوم الأحد، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2020.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن إجمالي التوزيعات يبلغ 196.875 مليون ريال، موزعة على 157.5 مليون سهم، ليصل حصة السهم من الأرباح إلى 1.25 ريال.

وأشارت الشركة إلى أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 28 فبراير 2021 والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

يذكر أن الشركة قد قامت بصرف ريال للسهم الواحد عن النصف الأول لعام 2020 بإجمالي مبلغ 157.5مليون ريال بنسبة 10% من قيمة السهم الاسمية.

وارتفع صافي الأرباح الفصلية للشركة بنسبة 33.16% إلى 82.48 مليون ريال، مقابل 61.94 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لها على السوق المالية السعودية "تداول"، أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع الإيرادات، وانخفاض التكلفة، والمصاريف الإدارية والعمومية، ومصاريف البيع والتمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى، مقابل ارتفاع الزكاة.