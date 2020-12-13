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نقاط تفصل السوق السعودية عن تسجيل أعلى إغلاق سنوي في 13 عاماً

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نقاط تفصل السوق السعودية عن تسجيل أعلى إغلاق سنوي في 13 عاماً

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دبي - العربية.نت

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يفصل مؤشر سوق الأسهم الرئيسية "تاسي" 211 نقطة فقط، ليسجل أعلى إغلاق سنوي له في 13 عاماً، وتحديداً منذ عام 2007.

ويعد مستوى المؤشر حالياً ثاني أعلى مستوى له مقارنة بالإغلاقات السنوية منذ عام 2008، إذ يحتاج للصعود 211 نقطة (بنسبة ارتفاع 2.45%) خلال الجلسات الـ 15 المتبقية خلال العام الحالي 2020، لتجاوز إغلاق عام 2014 عندما سجل آنذاك مستوى 8855 نقطة، وفقا لجريدة الرياض.

وهناك 3 شركات استطاعت خلال العام الأخير تسجيل ارتفاع في قيمة أسهمها بنسبة 400% من أدنى سعر سجله السهم خلال عام، مقارنة بآخر سعر للسهم حاليا بتسجيل ارتفاع قيمته 4 ريالات مقابل كل ريال، مع وجود 4 شركات استطاعت تحقيق ارتفاع في سعر السهم بنسبة 300% حتى 400% من أدنى سعر سنوي لها، فيما حققت 9 شركات صعوداً في قيمة أسهمها بنسبة 200% حتى 300% خلال آخر عام، إضافة لصعود أسهم 63 شركة بنسبة 100% وأقل من 200% مقارنة بأدنى سعر سنوي للسهم، ليبلغ إجمالي عدد الشركات التي ارتفعت أسهمها بأكثر من 100% حتى آخر إغلاق 79 شركة.

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