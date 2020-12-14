أغلقت أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة، اليوم الاثنين، مدعومة بتقدم في لقاحات فيروس كورونا، كما ساهمت أسعار النفط المرتفعة في تعزيز المكاسب.

وبدأت الولايات المتحدة حملة تطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 وهو ما أنعش الآمال بأن نهاية قريبة للقيود التي فرضت بسبب الجائحة وأن ذلك سينعش الاقتصاد الأميركي.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيس لأسواق المال الخليجية فوق 50 دولارا للبرميل بفضل آمال بأن يؤدي البدء في التطعيم في زيادة الطلب علي الوقود عالميا. وأثار انفجار ناقلة نفط في السعودية القلق في السوق.

وزاد المؤشر القياسي للأسهم السعودية 0.2%، إذ ارتفع سهم مصرف الراجحي 0.4%، وأغلق سهم الشركة السعودية للصناعات الأسياسية (سابك) على صعود 0.8%.

وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.3% مع ارتفاع سهم إعمار العقارية القيادي 1.1% وسهم بنك الإمارات دبي الوطني نحو 1%.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.3% مدعوما بصعود سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، 0.5%. وقفز سهم مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 2%. وبذلك سجل مؤشر أبوظبي مكاسب للجلسة السابعة على التوالي.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر القيادي في البورصة المصرية 0.4%، بفضل مكاسب الشركة الشرقية للدخان 3.2% وابن سينا فارما 6.4%.

وتوصلت ابن سينا لاتفاق مع نقابة الصيادلة لإلغاء استثمارها في تطبيق علاجي يربط المستهلكين بالصيدليات والمعامل ومقدمي خدمات الرعاية الصحية ويتيح طلب العقاقير عبر الإنترنت.

وفيما يلي إغلاقات الأسواق العربية الرئيسية:

السعودية ارتفع المؤشر 0.2% إلى 8660 نقطة

أبوظبي صعد المؤشر 0.3% إلى 5154 نقطة

دبي كسب المؤشر 0.3% إلى عند 2555 نقطة

مصر صعد المؤشر 0.4% إلى 11048 نقطة

البحرين ارتفع المؤشر 0.1% إلى 1495 نقطة

سلطنة عمان نزل المؤشر 0.2% إلى 3597 نقطة

الكويت هبط المؤشر 0.2% إلى 6088 نقطة