الأسواق العالمية
مع توزيع اللقاح.. أسهم السفر والأدوية تقود ارتفاع وول ستريت
صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند بدء التداولات الاثنين، بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات السفر مع إطلاق حملة لقاح كوفيد-19 في أرجاء الولايات المتحدة، بينما قفزت أسهم اليكسيون لصناعة الأدوية في أعقاب عرض شراء سخي من أسترازينيكا البريطانية.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 77.54 نقطة، أو 0.26% إلى 30123.91 نقطة في بداية جلسة التداول.
وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 11.81 نقطة، أو 0.32% إلى 3675.27 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 69.57 نقطة، أو 0.56% إلى 12447.44 نقطة.
وزادت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة.