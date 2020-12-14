صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند بدء التداولات الاثنين، بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات السفر مع إطلاق حملة لقاح كوفيد-19 في أرجاء الولايات المتحدة، بينما قفزت أسهم اليكسيون لصناعة الأدوية في أعقاب عرض شراء سخي من أسترازينيكا البريطانية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 77.54 نقطة، أو 0.26% إلى 30123.91 نقطة في بداية جلسة التداول.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 11.81 نقطة، أو 0.32% إلى 3675.27 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 69.57 نقطة، أو 0.56% إلى 12447.44 نقطة.

وزادت المؤشرات الثلاثة مكاسبها في التعاملات المبكرة.