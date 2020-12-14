تحسن سعر صرف الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار، الاثنين، فيما يأمل المتعاملون بحدوث اختراق جديد في التوصل لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست بعدما قررت بروكسل ولندن تمديد المفاوضات المتعثرة.

فقرابة الساعة 07:40 بتوقيت غرينتش، ارتفع الجنيه بنسبة 1.2% في مقابل الدولار إلى 1,338 دولار وزاد 0.8% في مقابل اليورو.

وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي مع تصاعد المخاوف من إمكان عدم التوصل إلى اتفاق.

لكن بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفقا، الأحد، على تمديد المحادثات بشأن اتفاق تجاري يلي المرحلة الانتقالية بعد بريكست.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية الأوروبي أورسولا فون دير لايين في بيان مشترك بعد مكالمة هاتفية "بعد حوالي العام من المفاوضات المضطربة، ورغم واقع تجاوز المهل مرات عدة، نظن أن المضي قدماً في هذه المرحلة هو أمر مسؤول".

بدوره، أوضح المحلل لدى أفاتريد نعيم أسلم "يشعر تجار العملات بارتياح كبير مع تمديد الموعد النهائي مرة أخرى واستمرار المحادثات التجارية العسيرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وتابع "يأمل المتعاملون أن يتوصل كل من بوريس جونسون وأورسولا فون دير لايين إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة".

في منطقة اليورو، ارتفع مؤشر داكس 30 في فرانكفورت بنسبة 0.9% ومؤشر "كاك 40"، الرئيسي في بورصة باريس، بنسبة 0.8%.

تمديد محادثات الخروج البريطاني يبهج أسهم أوروبا

إلى ذلك، ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، حيث أبقى قرار تمديد محادثات التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على الآمال حيال التوصل إلى اتفاق، لكن الأسهم القيادية في لندن تأثرت سلبا بصعود الجنيه الإسترليني وانخفاض أسترازينيكا 6.3%.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9%، بعد أن كسر موجة مكاسب دامت لخمسة أسابيع بانخفاضه 1% الأسبوع الماضي.

وقرر قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمديد المحادثات في مسعى لإبرام اتفاق يحكم تجارتهما المشتركة البالغة نحو تريليون دولار، والتي لا تخضع حاليا لأي رسوم أو حصص.

واستقر المؤشر فايننشال تايمز 100 وسط مكاسب في معظم القطاعات وتراجع حاد لسهم أسترازينيكا. قالت شركة الصناعات الدوائية مطلع الأسبوع إنها ستشتري أليكسيون الأميركية للدواء مقابل 39 مليار دولار في صفقة هي الأضخم لها على الإطلاق.