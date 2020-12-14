تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع صعود الأصول عالية المخاطر بفعل بدء استخدام لقاح كوفيد-19، مما ألقى بظلاله على الآمال حيال مزيد من التحفيز المالي والنقدي بالولايات المتحدة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1833.21 دولار للأوقية، في حين نزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% أيضا لتسجل 1838.10 دولار.

وقال الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي، هوي لي: "حماس لقاح كوفيد-19 من المرجح أن يطغى على تيسير جديد من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في المدى القريب، نقلاً عن رويترز.

وتابع: "لكن الذهب قد يصعد في 2021 عندما يتلاشى التفاؤل حيال اللقاح ويعود تركيز المستثمرين إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي سيحتاجه الاقتصاد الأميركي."

بدأت أمس الأحد أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من فايزر وبيونتك في الولايات المتحدة، مما رفع الأسهم الآسيوية.

لكن حد من خسائر الذهب تقارير عن خطة إنقاذ حجمها 908 مليارات دولار قد تُقر اليوم بعد أن قال مشرع ديمقراطي كبير إن حزبه قد يكون مستعدا للتوصل إلى حل وسط.

وفي تلك الأثناء، نزلت الفضة 0.1% إلى 23.90 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.8% مسجلا 1016.57 دولار وصعد البلاديوم 0.3% إلى 2325.65 دولار للأوقية.