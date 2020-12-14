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قفزة للعقود الآجلة للأسهم الأميركية بانتظار أولى شحنات لقاح فايزر

وول ستريت مناسبة
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وسط توقعات من تمرير حزمة تحفيز اقتصادي
لقاح كورونا

قفزة للعقود الآجلة للأسهم الأميركية بانتظار أولى شحنات لقاح فايزر

تراجع الدولار والذهب وسط الابتعاد عن الملاذات الآمنة

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العربية.نت

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ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وسط تزايد التوقعات من تمرير الحكومة حزمة تحفيز اقتصادي لتخفيف تداعيات كورونا بأكثر من 900 مليار دولار، وتزامناً مع وصول أولى شحنات لقاح "فايزر – بيونتيك" إلى الولايات المتحدة اليوم.

وتتركز الأنظار أيضا على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء خلال الأسبوع الحالي، وسط توقعات بمواصلة برنامج شراء الأصول.

لقاح فايزر – بيونتيك
لقاح فايزر – بيونتيك

وسجل الدولار الأميركي تراجعات مقابل الجنيه الإسترليني بعد الإعلان عن مواصلة المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

أما الذهب فيتجه لتسجيل أول تراجع فصلي له بالربع الأخير منذ 2018 وسط التقدم المحرز بشأن لقاحات كورونا، ما يخفف الطلب عليه كملاذ آمن.

مع ذلك، تبقى مكاسب الذهب خلال العام الحالي عند 21% بعد المستويات القياسية التي سجلها في أغسطس.

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