تراجعت معظم أسواق الخليج الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مع تزايد الوفيات والتوسع في إجراءات العزل بسبب فيروس كورونا، مما ألقى بظلاله على التفاؤل بشأن تطوير لقاحات وبدء التطعيم.

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 300 ألف أمس الاثنين مع بدء حملة التطعيم في حين فُرضت قيود أشد في لندن، ويتوقع أن تقتفي دول أوروبية أثرها.

وتراجعت معظم الأسواق الأسيوية ونزل مؤشر إم.إس.سي.إي للأسهم في آسيا والمحيط الهادي ما عدا اليابان 0.4% لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوع، بعدما سجل مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة.

وفقد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي نحو 1% في أكبر انخفاض منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني. وخسر سهم إعمار العقارية القيادي 2.8% وسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.3%.

وأظهر مسح يوم الاثنين أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في دبي انكمشت للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني، إذ هبطت جائحة كورونا بمعنويات الشركات إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

ونزل مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بدبي المُعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 49.0 في نوفمبر تشرين الثاني من 49.9 في أكتوبر تشرين الأول.

وربح مؤشرا دبي وأبوظبي في 23 جلسة من 30 جلسة منذ أول نوفمبر تشرين الثاني. وفي أبوظبي، نزل المؤشر الرئيسي 0.4% بفعل هبوط سهم بنك أبوظبي الأول 0.7%.

وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي دون تغيير يذكر تقريبا وفقد سهم بنك الرياض 2.2% وكان أكبر خاسر بينما أضافت الشركة السعودية للتنمية الصناعية 1.3%.

وكشفت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية زاد 5.8% في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي نحو 0.1%. وتقدم سهم مستشفى كليوبترا 3.9% والمجموعة المالية هيرميس 2.3%.

وفيما يلي إغلاقات الأسواق:

السعودية فقد المؤشر 0.01% إلى 8659 نقطة

أبوظبي خسر المؤشر 0.4% إلى 5133 نقطة

دبي هبط المؤشر 0.97% إلى 2531 نقطة

مصر صعد المؤشر 0.09% إلى 11058 نقطة

البحرين فقد المؤشر 0.07% إلى 1493 نقطة

سلطنة عمان كسب المؤشر 0.3% إلى 3608 نقاط

الكويت ارتفع المؤشر 0.4% إلى 6111 نقطة