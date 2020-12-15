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الذهب يرتفع مع تزايد حالات كورونا عالمياً

الذهب
أونصات من الذهب
سعر الذهب

الذهب يرتفع مع تزايد حالات كورونا عالمياً

صعد في السوق الفورية 0.7% إلى 1839.20 دولار للأوقية

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دبي - العربية.نت

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ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تسبب تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 والقيود المفروضة في الضغط على شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر عادة، وعزز الرهان على مزيد من التحفيز قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.7% إلى 1839.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما كسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1843.80 دولار.

ويستمر تفشي الجائحة عالميا ما يدفع لقيود أكثر صرامة في هولندا وألمانيا ولندن، في حين تجاوزت الوفيات في الولايات المتحدة 300 ألف، مما دفع الأسهم الآسيوية لتهبط لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوع.

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وقال كبير محللي الأسواق العالمية في شركة أكسي للخدمات المالية ستيفن إينز، لرويترز: "الإغلاقات الأخيرة تعني أنه سيكون ثمة حاجة لمزيد من التحفيز، سواء من الكونغرس الأميركي أو مجلس الاحتياطي الاتحادي".

ويبدو المشروعون الأميركيون متفائلين حيال صفقة تحفيز مالي مقسمة على جزأين سعيا لإقرارها ما دفع الدولار الأميركي للهبوط قرب أقل مستوياته في عدة أعوام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4% إلى 24.14 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1009.50 دولار، وكسب البلاديوم 0.4% إلي 2302.47 دولار.

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