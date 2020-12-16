قال مصدر بمصرف ليبيا المركزي إن مجلس إدارة المصرف اتفق، اليوم الأربعاء، على سعر صرف موحد جديد في أنحاء البلاد عند 4.48 دينار للدولار الأميركي.

وعقد المجلس اجتماعا كاملا للمرة الأولى في خمس سنوات، بعد أن انقسم عقب الانقسام الأوسع نطاقا في البلاد بين فصائل متحاربة في الغرب والشرق، مما أدى أيضا إلى أسعار صرف مختلفة في أجزاء متعددة من ليبيا.

وعانت ليبيا من تبعات الانقسامات الداخلية، والاعتداءات المتكررة على منشآت النفط، من قبل الميليشيات، ما أطاح بموارد المصدر الأول للدخل وهو النفط.

ووفق أحدث الإحصاءات النفطية، ارتفع إنتاج الدول العربية الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بنحو 658 ألف برميل يومياً في نوفمبر 2020، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 19.5 مليون برميل يومياً، مقارنة بنحو 18.84 مليون برميل يومياً في أكتوبر 2020.

وساهم الإنتاج النفطي الليبي برفع إنتاج أوبك.

وارتفعت حصة الدول العربية من إجمالي إنتاج "أوبك" إلى 77.7% في نوفمبر الماضي، مقابل 77.2% في أكتوبر 2020، وفقاً للتقرير الشهري لمنظمة "أوبك" بالاعتماد على المصادر الثانوية.

وجاءت زيادة إنتاج الدول العربية بدعم من قفزة في إنتاج نفط ليبيا بنحو 655 ألف برميل يومياً في نوفمبر 2020، ليصل إلى 1.108 مليون برميل يومياً، مقابل 453 ألف برميل يومياً في أكتوبر الماضي.

واستحوذت ليبيا على نحو 99.5% من زيادة إنتاج الدول العربية أعضاء أوبك من النفط خلال نوفمبر الماضي، بينما بلغت نسبتها 92.6% من إجمالي زيادة إنتاج دول أوبك، البالغ نحو 707 آلاف برميل، ليصل إجمالي إنتاج أوبك إلى 25.109 مليون برميل في نوفمبر 2020.

وتضم قائمة الدول العربية في "أوبك"، 6 دول هي السعودية، والعراق، والإمارات، والكويت، والجزائر وليبيا، من بين 13 دولة عضوا في "أوبك"