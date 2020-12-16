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سوق أبوظبي للأوراق المالية توقع مذكرة تفاهم مع بورصة تل أبيب

الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي (أرشيفية- فرانس برس)
علما الإمارات وإسرائيل
سوق أبوظبي

سوق أبوظبي للأوراق المالية توقع مذكرة تفاهم مع بورصة تل أبيب

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دبي - رويترز

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قال مكتب أبوظبي الإعلامي على تويتر، اليوم الأربعاء، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية وقعت مذكرة تفاهم مع بورصة تل أبيب، لتعزيز التعاون بين السوقين.

يأتي ذلك بعدما أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار في وقت سابق أنه سيفتح مكتباً في إسرائيل في غضون أسابيع.

كان مكتب أبوظبي للاستثمار، قد أعلن في سبتمبر أيلول أنه سيفتح أول مكتب له خارج الإمارات في تل أبيب إثر توقيع اتفاق لإقامة علاقات رسمية بين الإمارات وإسرائيل.

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وفي نوفمبر الماضي، قالت هيئتا الرقابة على الأوراق المالية في إسرائيل وأبوظبي إنهما ستتعاونان في الابتكار والتقنيات المالية، في أحدث خطوة من نوعها بعد أن اتفقت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة على تطبيع العلاقات في سبتمبر/أيلول.

وبموجب مذكرة التفاهم، قالت هيئة الأوراق المالية بإسرائيل وسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، إنهما ستباشران مبادرات للنهوض بالنمو الاقتصادي في الخدمات المالية عن طريق تبني التقنيات الجديدة وتقوية قطاعات التكنولوجيا المالية لديهما.

ومنذ توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، عكف الطرفان على إرساء تفاهمات اقتصادية وتجارية عدة. وفي 22 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة.

معاهدة السلام

أتى ذلك، بعد أن اتفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باتصال هاتفي في 13 أغسطس الماضي، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وفي 15 سبتمبر الماضي، احتضن البيت الأبيض مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى.

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