ارتفعت عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي، اليوم الخميس، بعد يوم واحد من تجاوزها حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى، وسط تزايد الاهتمام بها من مستثمرين كبار.

وقفزت العملة المشفرة الأبرز في العالم 10.5% إلى 23.655 ألف دولار، لتتخطى مكاسبها هذا العام 220%، مدعومة بطلب من مستثمرين كبار تجتذبهم قدرتها على تحقيق مكاسب سريعة وما يتردد عن أن من بين مزاياها التحوط من التضخم.

وجرى تداول عملة إثيريوم، الأصغر من بيتكوين، والتي غالبا ما تتحرك بالتوازي معها، بارتفاع 1.75%.

ومع وصول المعروض من بيتكوين 21 مليوناً، يرى المستثمرون في العملة المشفرة أداة تحوط في مواجهة خطر التضخم في وقت تتجه فيه الحكومات والبنوك المركزية إلى التحفيز المالي بسبب جائحة كوفيد-19.

وكتب محللو دويتشه بنك في مذكرة "سيكون هناك بحث عن عملات بديلة بسبب التراجع المستمر في قيمة النقود الورقية... يبدو أن الطلب على بيتكوين سيظل مرتفعاً".