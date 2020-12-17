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سوق الأسهم السعودية يتفاعل إيجاباً مع بدء حملة تلقيح ضد كورونا

سوق السعودية مناسبة
شاشة تعرض أسعار الأسهم السعودية
سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية يتفاعل إيجاباً مع بدء حملة تلقيح ضد كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تفاعل سوق الأسهم السعودية بالإيجاب مع بدء حملة التطعيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وصعد المؤشر العام "تاسي" بنسبة 0.15% تعادل نسبة 13.3 نقطة، ليصل لمستوى 8734.46 نقطة في التعاملات المتأخرة من جلسة، اليوم الخميس.

وشهد السوق تعافياً في قيمة السيولة لتتجاوز 9 مليارات ريال، عبر التداول على 294.7 مليون سهم.

وتصدرت الارتفاعات عدة أسهم منها الخدمات الأرضية والمتقدمة وسابتكو والفخارية بنسب تراوحت بين 5.6%، و4.1%، بينما تصدر سهم شركة سيرا قيم وأحجام التداول بنحو 425.5 مليون ريال، عبر التداول على 21.5 مليون سهم.

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وتصدر ارتفاع القطاعات قطاع النقل بنسبة 1.67%، تلاه قطاع السلع طولة الأجل بنسبة 1.1%، وصعد قطاعا الاتصالات والمواد الأساسية القياديين بنسبة 0.74%، و0.59% على التوالي.

يأتي ذلك بالتوازي مع بدء السعودية، المرحلة الأولى من حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، التي تستهدف الذين تجاوزوا سن الـ65 عاما والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى، معتبرة أنّ انطلاق العملية بداية لانفراج في أزمة الوباء.

وأظهرت لقطات مباشرة، الخميس، وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، وهو يتلقى أول جرعة من لقاح فيروس كورونا، معلناً "اليوم بداية لانفراج أزمة"، مؤكداً أنه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة، مع متابعة مباشرة ودقيقة من ولي العهد لإطلاق عملية التطعيم.

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