شهدت أسعار الريال اليمني، تحسنا أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، متأثرا بمعنويات تشكيل الحكومة الجديدة.

وقالت مصادر مصرفية لـ"العربية.نت" إن سعر صرف الدولار الأميركي في عدن سجل 793 ريالاً يمنيًا للبيع، و815 ريالاً للشراء، بعد أن تجاوز قبل أيام حاجز 900 ريال.

كما وصل سعر الصرف مقابل الريال السعودي 204 ريالات للشراء، و210 للبيع، متراجعا من 235 ريالاً يمنيًا للبيع، و234 ريالاً للشراء.

وتوقع اقتصاديون أن يؤدي إعلان الحكومة الجديدة إلى استمرار انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية، وتحقيق الريال اليمني مزيداً من التعافي.

وأشار متداولون إلى إمكانية تراجع سعر صرف الدولار الأميركي في عدن إلى 580 ريالاً تقريبًا، بعد التطورات السياسية الأخيرة، والنجاح في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت إصلاحات حكومية ووديعة سعودية بملياري دولار، أسهمت مطلع العام الماضي في كبح جماح تدهور تاريخي للعملة اليمنية، من 800 ريال للدولار الأميركي نهاية عام 2018، إلى نحو 460 ريالا.

وقالت الأمم المتحدة، إن الريال اليمني فقد 250% من قيمته خلال الخمسة أعوام الماضية، بينما ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنحو 140%.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تغريدة نشرها على حساب مكتبه في اليمن على "تويتر"، أن " سنوات الحرب في اليمن، أدت إلى فقدان العملة المحلية 250% من قيمتها.

وذكر البرنامج أن "أسعار المواد الغذائية، ارتفعت في المتوسط بنسبة 140%". ومن شأن تحسن سعر صرف الريال اليمني، أن يؤدي إلى خفض أسعار السلع الغذائية.