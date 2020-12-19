كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن ارتفاع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين في الشركات المدرجة بالبورصة، لتسجل نحو 23.6 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الشركات المدرجة قامت بتوزيع أرباح بلغت قيمتها نحو 239 مليون جنيه خلال جلسات شهر ديسمبر الجاري، مقابل توزيعات نقدية بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي، وهو الرقم الأعلى في إجمالي التوزيعات منذ بداية العام.

ووفق البيانات، فقد بلغت التوزيعات خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 1.8 مليار جنيه. وفي شهر سبتمبر الماضي قامت الشركات المدرجة بتوزيع أرباح بلغت نحو 135 مليون حنيه، مقابل نحو 433 مليون جنيه في شهر أغسطس الماضي. وبلغت التوزيعات خلال شهر يوليو الماضي نحو 2.774 مليار جنيه.

كما بلغ إجمالي توزيعات الأرباح خلال شهر يونيو الماضي نحو 299 مليون جنيه، مقابل نحو 487 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضي. وفي مارس بلغت توزيعات الأرباح نحو 206 ملايين جنيه. وخلال شهر فبراير الماضي قامت الشركات المدرجة بتوزيع أرباح بلغت نحو 45 مليون جنيه، مقابل نحو 83 مليون جنيه خلال شهر يناير الماضي.

وشهدت جلسات الأسبوع الماضي قيام 3 شركات بتوزيع كوبونات مدفوعة، وهي شركة مطاحن مصر الوسطى التي قامت بتوزيع الكوبون رقم 23 بقيمة 3.25 جنيه للسهم، تلاها شركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، التي قامت بتوزيع الكوبون رقم 20 بقيمة 2.5 جنيه للسهم، ثم شركة مطاحن مصر العليا، التي قامت بتوزيع الكوبون رقم 25 بقيمة 10 جنيهات للسهم.