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أسهم تسلا تحلق عالياً.. وول ستريت تهبط مع انحسار أثر التحفيز

بورصة وول ستريت خسائر مناسبة
بورصة وول ستريت
تسلا

أسهم تسلا تحلق عالياً.. وول ستريت تهبط مع انحسار أثر التحفيز

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رويترز

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أغلقت الأسهم الأميركية على تراجع الجمعة، متأثرة بالضبابية التي تكتنف حزمة التحفيز المرتبطة بفيروس كورونا، في حين بلغت أسهم تسلا أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وتأتي هذه الارتفاعات في سهم تسلا بدعم توقعات إضافتها إلى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأسبوع المقبل.

وبناء على بيانات غير رسمية، هبط المؤشر داو جونز الصناعي 115.51 نقطة، بما يعادل 0.38% إلى 30187.86 نقطة.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 12.78 نقطة، أو 0.34% إلى 3709.7 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 9.11 نقطة، أو 0.07% إلى 12755.64 نقطة.

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