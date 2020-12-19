"التجاري الدولي" يتصدر أنشط 10 شركات في بورصة مصر

تصدر سهم البنك التجاري الدولي – مصر، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد بلغ حجم التداول على أسهم البنك التجاري الدولي – مصر نحو 9.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 573.9 مليون جنيه. وفي المركز الثاني جاء سهم شركة "أرابيا انفستمنتس هولدنج" بحجم تداول بلغ 514.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 361.4 مليون جنيه.

وفي المركز الثالث جاء سهم شركة "حديد عز" بحجم تداول بلغ 33.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 289.3 مليون جنيه، تلاه في المركز الرابع سهم شركة "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 152 مليون ورقة وبقيمة تداول 270.9 مليون جنيه.

وجاء سهم شركة "اميرالد للاستثمار العقاري" في المركز الخامس بحجم تداول 38 مليون ورقة، وقيمة تداول 231.2 مليون جنيه. وفي المركز السادس حل سهم شركة "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول بلغ 37.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 222.6 مليون جنيه.

وفي المركز السابع جاء سهم مجموعة "بورتو جروب" بحجم تداول 320.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 219.9 مليون جنيه. وحل سهم شركة "ابن سينا فارما" في المركز التاسع بحجم تداول 37.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 205.4 مليون جنيه.

وفي المركز التاسع جاء سهم شركة "سيدي كرير للبتروكيماويات" بحجم تداول 20.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 177.5 مليون جنيه. وفي المركز العاشر جاء سهم مجموعة "عامر جروب" بحجم تداول بلغ 148.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 164.8 مليون جنيه.

على صعيد شركات الوساطة المالية، تصدرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، القائمة من حيث قيمة التداول بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 10.9%. وجاءت شركة "هيرميس" للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.26 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.6%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه، بحصة سوقية نسبتها 9.8%. وفي المركز الرابع جاءت شركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 968.2 مليون جنيه بحصة سوقية نسبتها 8.1%. وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الخامس بقيمة تداول بلغت 871.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.3%.