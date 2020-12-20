أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، اليوم الأحد، عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها.

وقالت الشركة، في بيان، للسوق المالية السعودية "تداول"، إنه تم الاكتتاب بعدد (10,623,435) سهما من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 12 مليون سهم.

وأشارت إلى أن قيمة الأسهم المكتتب فيها بلغ 106.23 مليون ريال، فيما بلغت نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة، نحو 88.53%.

وأوضحت أنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل بشرط ألا يقل عن سعر الطرح.

وذكرت أنه سيتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.

وتبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 1.377 مليون سهم من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء المقبل وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء المقبل.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة، مطلع الشهر الجاري، على تخفيض رأسمال الشركة والموافقة على زيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

ووافقت الجمعية على تخفيض رأس المال بنحو 24% ليصل إلى200 مليون ريال عن طريق إلغاء 14 مليونا و450 ألف سهم، وذلك بهدف إطفاء 96,6% من الخسائر المتراكمة.

كما وافقت الجمعية العمومية على زيادة رأس المال بنسبة 60% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال ليصل إلى 320 مليون ريال.