قالت "الخبير المالية" السعودية، إن فترة الطرح الأولي لوحدات صندوق "الخبير للدخل المتنوع المتداول"، الذي يعدُّ الأول من نوعه في المنطقة، ستنتهي يوم الخميس 24 ديسمبر 2020.

وأشارت الشركة إلى أن الصندوق يوفر محفظة متنوعة من الأصول المُدرة للدخل، ويقدم للمستثمرين فرص تحقيق عوائد دورية منافسة عن طريق الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول، وتضم تلك الأصول: الصكوك، والتمويل التجاري، والإجارة، وصناديق الدخل، والمرابحة.

وتتوزع الاستثمارات محلياً وإقليمياً وعالمياً لتشمل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، حيث يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد منافسة تفوق 5% سنوياً توزع مرتين في السنة على مالكي الوحدات.

وتُتاح الفرصة للاستثمار في وحدات الصندوق للمستثمرين من الشركات السعودية، والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرين الأفراد داخل المملكة من المواطنين والمقيمين، وكذلك للمستثمرين الأجانب المؤهلين للاشتراك في الصندوق عبر أربع جهات مستلمة تشمل "البنك الأهلي التجاري"، و"بنك الرياض"، و"البنك السعودي الفرنسي"، و"الجزيرة كابيتال".