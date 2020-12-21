تراجعت أغلب الأسواق العربية في بداية تداولات، اليوم الاثنين، بقيادة سوق دبي المالي، بعدما تضررت المعنويات من مخاوف حيال تزايد الإصابات بفيروس كورونا محليا وظهور سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسية السعودية "تاسي"، بنسبة 2.01% ليصل إلى 8512.39 نقطة، وسط تراجع أسهم 194 شركة، فيما ارتفعت أسهم شركتين فقط وهما باعظيم الذي صعد 7.18%، وأسهم شركة أسواق العثيم بنسبة 0.17%.

وتكبد سهم شركة سيرا أكبر خسائر بنسبة 5.83% ليصل إلى 18.74 ريال، تلاه سهم الخدمات الأرضية بنسبة 5.47% ليصل إلى 31.1 ريال، ثم نما للكيماويات بنسبة 5.44% إلي 32.45 ريال.

وتراجع مؤشر سوق الكويت الأول بنسبة 0.86% ليصل إلى 6105.13 نقطة. فيما شهد مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنسبة 1.02% إلي 4548.38 نقطة.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.55% ليصل إلى 5034.46 نقطة، وتكبد سهم دانا غاز أكبر الخسائر بنسبة قاربت 5% بجانب كل من أسهم شركة طاقة وبنك الشارقة.

وشهد مؤشر سوق دبي المالي، أكبر خسائر، إلى الآن، إذ تراجع بنسبة 4.1% ليصل إلى 2454.11 نقطة، وسط تراجع كافة الأسهم باستثناء ارتفاع سهم واحد فقط. وكانت أسهم شركة داماك الأكبر خسائر بجانب أسهم دي إكس بي إنترتينمنتس، بنسبة 5% لكل منهما.

وتراجع مؤشر سوق مسقط على نحو طفيف بنسبة بلغت 0.29% ليصل إلى 3600.62 نقطة.

وحظرت الدول الأوروبية السفر من بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة معدية أكثر بنسبة تصل إلى 70%.

وأغلقت الأسهم اليابانية على تراجع اليوم الاثنين، إذ نزلت من ذروة 29 عاما ونصف العام التي بلغتها في وقت سابق من الجلسة. ونزل المؤشر نيكي 0.18% إلى 2617.42 نقطة بعدما لامس أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 1991 عند الفتح. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23% إلى 1789.05 نقطة.