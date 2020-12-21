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بورصة مصر توقف التداول وسط مخاوف من "كورونا الجديدة"

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البورصة المصرية

بورصة مصر توقف التداول وسط مخاوف من "كورونا الجديدة"

بعد تراجع المؤشر إي.جي.إكس 100 بنسبة 5%

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القاهرة - رويترز

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أوقفت بورصة مصر التداول في بداية معاملات، اليوم الاثنين، بعد تراجع المؤشر إي.جي.إكس 100 بنسبة 5% وسط مبيعات مكثفة على جميع أسهم السوق نتيجة مخاوف بشأن تجدد إجراءات الإغلاق بعد كشف بريطانيا عن سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وهبط المؤشر المصري الرئيسي 2.15%، ليصل إلى 10656.6 نقطة وسط قيم تداولات بلغت 390.419 مليون جنيه.

وقالت رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس رضوى السويفي: "القلق من ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا هي السبب في التراجعات وخوف المستثمرين، لأنها تعيدنا لنقطة الصفر من جديد".

وهوت أسهم القلعة 7.8% وهيرميس 4% والمصرية للاتصالات 7% وحديد عز 9.3% وبايونيرز 6.4% وطلعت مصطفى 5.05%.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد فرض عزلا عاما صارما على أكثر من 16 مليون نسمة في إنجلترا وعدل عن خطط لتخفيف القيود خلال فترة عيد الميلاد قائلا إن بريطانيا تواجه سلالة جديدة من فيروس كورونا وإن هذه السلالة تنتشر بوتيرة أسرع بنسبة تصل إلى 70%.

وقال رئيس قسم التحليل الفني في شركة النعيم لتداول الأوراق المالية إبراهيم النمر: "البورصات جميعها على تراجعات اليوم سواء في آسيا أو أوروبا أو الخليج .. مخاوف الإغلاق تلوح في الأفق من جديد ولذا رأينا ارتفاعات في أسعار الذهب وهبوط البترول عالميا".

وهبطت أسهم مدينة نصر للإسكان 5.5% وبالم هيلز 5.7% وبلتون 9.5% وسوديك 4.85% وثروة كابيتال 8%.

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