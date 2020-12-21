سجلت البورصة المصرية خسائر حادة وعنيفة خلال تداولات اليوم، الاثنين، تزامناً مع مخاوف انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد في مصر.

وبختام التعاملات، هوى رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنحو 4.05% فاقداً نحو 26.5 مليار جنيه بعدما تراجع من مستوى 653.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس إلى مستوى 627.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة اليوم.

وتسببت هذه الخسائر العنيفة في اتجاه إدارة البورصة المصرية إلى وقف التداول على أسهم أكثر من 107 شركات مدرجة لتجاوز نسب الخسائر المقررة بنحو 5%.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 10581 نقطة. كما هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 6.18% ليغلق عند مستوى 2091 نقطة.

ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 12689 نقطة. وأيضاً، تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 4080 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.1% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة. وأخيراً، انخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 6.67% ليغلق عند مستوى 2852 نقطة.