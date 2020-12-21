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الذهب يقفز بدعم التحفيز الأميركي وإجراءات إغلاقات جديدة

الذهب مناسبة
أسواق الذهب (أرشيفية)
الذهب

الذهب يقفز بدعم التحفيز الأميركي وإجراءات إغلاقات جديدة

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سنغافورة - رويترز

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ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياته في ستة أسابيع، مدعوماً بأنباء عن أن قادة الكونغرس الأميركي توصلوا لاتفاق بشأن حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا، في حين تقوض الإقبال على الأصول الأعلى مخاطرة بسبب إجراءات إغلاق في بريطانيا، وهو ما زاد دعم
المعدن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1900.57 دولار للأونصة، وذلك بعد ملامسته في وقت سابق أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر عند 1901.38 دولار. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1904.8 دولار.

وتأتي الحزمة البالغة قيمتها 900 مليون دولار، والتي ستكون ثاني أكبر تحفيز اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، في وقت تتسارع فيه الجائحة، إذ تجاوز معدل الإصابات في البلاد 214 ألف شخص يومياً.

وقال ستيفن إنز كبير محللي الأسواق العالمية لدى شركة أكسي للخدمات المالية "الآن وهناك تحفيز مالي وراءنا، لدى الذهب ما يكفي الزخم ليغلق على ما يزيد عن 1900 دولار بحلول نهاية العام، بل ربما يصعد إلى 1925 دولاراً".

ومما قدم الدعم للذهب، تراجعت الأسهم بعد أن اقترح وزير الصحة البريطاني استمرار تشديد القيود في لندن وجنوب شرق إنجلترا لبعض الوقت لمواجهة سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 4.5% إلى 26.93 دولار للأونصة، وذلك بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ 18 ديسمبر عند 27.02 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد البلاتين 0.9% إلى 1045.40 دولار، وزاد البلاديوم 0.7% إلى 2376.13 دولار.

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