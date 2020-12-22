هوت الأسهم اليابانية لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء مع جني مستثمرين الأرباح عقب مكاسب قياسية خلال الشهرين الماضيين، وذلك وسط مخاوف بأن تقوض سلالة جديدة لفيروس كورونا سريعة الانتشار اكتشفت في بريطانيا سرعة التعافي الاقتصادي العالمي.

ونزل نيكي 1.04%، وهي أكبر خسارة في نحو شهر، مسجلا 26436.39 نقطة، وهو أقل مستوى عند الإغلاق منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

وانخفض المؤشر عن المتوسط المتحرك في 25 يوما لأول مرة منذ موجة الصعود عقب الانتخابات الأميركية في بداية نوفمبر تشرين الثاني.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.56% ليسجل 1761.12 نقطة، وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات وعددها 33 على هبوط.

وقال ياسو ساكوما كبير مسؤولي الاستثمار في ليبرا انفستمنتس إنه يمكن القول إن الضعف نتيجة المخاوف حيال السلالة الجديدة للفيروس، لكنه أوضح أن جني الأرباح قبل نهايةالعام عامل أكبر تأثيرا، قائلا "أنا شخصيا قمت بذلك بالفعل".

ونزل سهم فوجي فيلم هولدينجز 6% بعدما قالت وزارة الصحة اليابانيةإن مجلس المراجعة الطبية خلص إلى أن بيانات التجارب السريرية لتحديد فعالية لقاح الشركة المقترح أفيجان للوقاية من كوفيد-19 لم تكن حاسمة.