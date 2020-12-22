غيرت البورصة المصرية اتجاهها الهبوطي وتمكنت من تعويض جزء من الخسائر العنيفة التي طالت غالبية الأسهم المدرجة في تعاملات أمس.

وخلال أول تعاملات جلسة اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 4.2 مليار جنيه مرتفعاً بنسبة 0.66% وذلك بعدما صعد من مستوى 627.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 631.4 مليار جنيه خلال أول ساعة من تداولات جلسة اليوم.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% عند مستوى 10605 نقاط. فيما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.74% عند 1924 نقطة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 1.17% ليصل إلى 2819 نقطة، كما تراجع المؤشر متساوي الأوزان "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% عند مستوى 2072 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للبيع بصافي 93.16 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافي 88.85 مليون جنيه، و4.3 مليون جنيه على التوالي. وخلال أول ساعة من تداولات اليوم، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 104.5 مليون جنيه، من خلال 54.41 مليون سهم، عبر 4.32 ألف صفقة.

وأمس، أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على خسائر حادة وعنيفة مع تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 26.6 مليار جنيه، ليغلق عند 627.212 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 10581 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 6.18% ليغلق عند مستوى 2091 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 12689 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 4080 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 7.1% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 6.67% ليغلق عند مستوى 2852 نقطة.