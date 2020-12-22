  • مباشر
اللغة

بورصة مصر تلتقط أنفاسها والأسهم تربح 4 مليارات جنيه

بورصة مصر
بورصة مصر
البورصة المصرية

بورصة مصر تلتقط أنفاسها والأسهم تربح 4 مليارات جنيه

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – خالد حسني

نشر في: آخر تحديث:

غيرت البورصة المصرية اتجاهها الهبوطي وتمكنت من تعويض جزء من الخسائر العنيفة التي طالت غالبية الأسهم المدرجة في تعاملات أمس.

وخلال أول تعاملات جلسة اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 4.2 مليار جنيه مرتفعاً بنسبة 0.66% وذلك بعدما صعد من مستوى 627.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 631.4 مليار جنيه خلال أول ساعة من تداولات جلسة اليوم.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% عند مستوى 10605 نقاط. فيما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.74% عند 1924 نقطة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 1.17% ليصل إلى 2819 نقطة، كما تراجع المؤشر متساوي الأوزان "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% عند مستوى 2072 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين على الأسهم للبيع بصافي 93.16 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافي 88.85 مليون جنيه، و4.3 مليون جنيه على التوالي. وخلال أول ساعة من تداولات اليوم، بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 104.5 مليون جنيه، من خلال 54.41 مليون سهم، عبر 4.32 ألف صفقة.

وأمس، أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على خسائر حادة وعنيفة مع تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 26.6 مليار جنيه، ليغلق عند 627.212 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 10581 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 6.18% ليغلق عند مستوى 2091 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 12689 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 4080 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 7.1% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 6.67% ليغلق عند مستوى 2852 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بسبب كوفيد-19.. 2020 عام استثنائي للعلوم بسبب كوفيد-19.. 2020 عام استثنائي للعلوم
عن عن "ما وراء الطبيعة".. ماذا قال أحمد أمين للعربية.نت؟

الأكثر قراءة

أخبار جيدة.. عن اللقاح وسلالة كورونا الجديدة! أخبار جيدة.. عن اللقاح وسلالة كورونا الجديدة!
حقنت وزير الصحة السعودي باللقاح.. أخصائية مختبر: خنقتني العبرة حقنت وزير الصحة السعودي باللقاح.. أخصائية مختبر: خنقتني العبرة
بشرى حول فعاليته.. أوروبا تقر لقاح فايزر - بيونتيك بشرى حول فعاليته.. أوروبا تقر لقاح فايزر - بيونتيك
سر السلالة الجديدة من كورونا.. تلتصق بالخلايا كالظل! سر السلالة الجديدة من كورونا.. تلتصق بالخلايا كالظل!
شاهد نائب أردوغان يتلعثم.. ويتوقف فجأة عن الكلام شاهد نائب أردوغان يتلعثم.. ويتوقف فجأة عن الكلام
وصية لا تصدق تركها مارادونا.. محاميه يكشف وصية لا تصدق تركها مارادونا.. محاميه يكشف

قبل أن تذهب

لماذا وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على لقاح فايزر قبل الموعد؟
لماذا وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على لقاح فايزر قبل الموعد؟

اكتشف المزيد