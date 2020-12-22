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الذهب يتراجع مع تعافي الدولار بسبب حزمة التحفيز

الذهب
ارتفع الذهب 23% هذا العام
سعر الذهب

الذهب يتراجع مع تعافي الدولار بسبب حزمة التحفيز

نزل الذهب في السوق الفورية 0.3%

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دبي - العربية.نت

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ طغت قوة الدولار على الدعم الناجم عن إقرار الكونغرس الأميركي حزمة مساعدات طال انتظارها بما يقرب من 900 مليار دولار مرتبطة بفيروس كورونا، في حين تأثرت المعنويات أيضا ببعض المبيعات لجنى الأرباح.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1870.69 دولار للأونصة، وهبط المعدن في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بالنسبة ذاتها إلى 1876.90 دولار.

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وقال مدير البحوث في نيرمال بانج كوموديتيز في مومباي كونال شاه، إن السوق شهدت بعض الصفقات لجني الأرباح بعد أن أقرت الولايات المتحدة حزمة تحفيز وصعود الدولار، وفقا لرويترز.

يذكر أن الذهب ارتفع 23% هذا العام مدفوعا بصفة أساسية بسلسلة من إجراءات التحفيز بسبب الجائحة، ما أثار مخاوف من التضخم، وغالبا ما يستخدم المعدن النفيس كأداة تحوط في مواجهة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.6% إلى 25.74 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 2% إلى 989.27 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.1% إلى 2310.75 دولار.

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