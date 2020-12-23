ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق، اليوم الأربعاء، إذ راهن المستثمرون على استمرار استفادة قطاع الرعاية الصحية من استمرار جهود مواجهة فيروس كورونا، فيما صعدت أسهم التكنولوجيا بدعم من مؤشرات على أن شركة أبل تتطلع لدخول سوق السيارات الكهربائية.

وصعد المؤشر نيكي 0.33% ليغلق عند 26524.79 نقطة، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23% إلى 1765.21 نقطة.

وارتفع مؤشر قطاع الصناعات الدوائية 0.9%، مدعوما بآمال تحقيق أرباح أفضل بعدما رفعت ميزوهو للأوراق المالية السعر المستهدف لسهم دايتشي سانكيو ومع انتشار سلالة جديدة أكثر نقلا للعدوى من فيروس كورونا في بريطانيا مما أثار تكهنات بحرب أطول مع مرض كوفيد-19.

واستفاد قطاع الرعاية الصحية من الجائحة بفعل زيادة الطلب على الأدوية على الرغم من أن التأثير الأوسع نطاقا لتفشي الفيروس على الاقتصاد العالمي أبقى المستثمرين في حالة من الحذر.

وزاد مؤشر شركات صناعة القطع الإلكترونية 0.8% فيما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات 0.03% في أعقاب إغلاق المؤشر ناسداك الأميركي على ارتفاع قياسي بدعم من مؤشرات على أن شركة أبل تتجه صوب البدء في تصنيع سيارات كهربائية.

ومن ضمن الأسهم الأعلى ارتفاعا بين أكبر ثلاثين شركة على المؤشر توبكس، صعد سهم دايتشي سانكيو 2.9% فيما زاد سهم كينس كورب 1.9%. لكن أسهم القطاع المالي تراجعت مما يشير إلى استمرار الحذر.

ومن الأسهم التي كان أداؤها أقل من أداء السوق، سهم سوفت بنك الذي تراجع 2.56% وسهم هوندا موتور الذي نزل 2.33%.

وتضررت أسهم شركات السيارات اليابانية بعد تقرير نشرته وسائل إعلام محلية أفاد بأن الحكومة ستحدد هدفا لحظر المبيعات الجديدة للسيارات التي تعمل بالبنزين بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.