تفوق أداء سوق الأسهم في دبي على سائر أسواق المنطقة خلال تداولات اليوم الأربعاء، إذ تتجه الإمارة للشروع في التطعيم بلقاح فايزر-بيونتك، إذ صعد مؤشر دبي الرئيسي 1.2%، مدعوما بقفزة 2.6% لسهم إعمار العقارية القيادي وارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 1.5%.

وبدأت دبي التطعيم بلقاح كوفيد-19 من إنتاج فايزر وبيونتك مجانا من اليوم، حسب ما ذكرته حكومة الإمارة، بعد أن أصبحت السعودية الأسبوع الماضي أول دولة عربية تشرع في استخدام هذا اللقاح.

وصعد مؤشر السوق السعودي "تاسي" بنسبة 0.5%، إذ ارتفع سهم مصرف الراجحي 0.8% وجبل عمر للتطوير 3.2%.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.6%، وزاد سهم أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، 0.5%، بينما تقدم سهم الدار العقارية 1.6%.

ووقعت الدار اتفاقا للتخارج من اثنين من أصول تبريد المناطق في جزيرة السعديات بأبوظبي لصالح شركة تبريد مقابل 963 مليون درهم (262.2 مليون دولار)، وأغلق سهم تبريد المدرجة في دبي مرتفعا 1.5%.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 0.2%، بفضل صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، 0.4%، وجاء ارتفاع المؤشر وسط توقعات بأن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير غدا الخميس، وذلك بعد تخفيضات وفي ظل تراجع عوائد أذون الخزانة من مستويات مرتفعة، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز.