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آمال اتفاق تجارة ما بعد بريكست تصعد بالأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

آمال اتفاق تجارة ما بعد بريكست تصعد بالأسهم الأوروبية

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رويترز

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صعدت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، إذ شجع المستثمرين تقرير يشير إلى إمكانية توقيع اتفاق تجارة في وقت لاحق من اليوم لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط مخاوف بشأن تمرير حزمة مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة طال انتظارها.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بعد أن قال الكاتب السياسي روبرت بستون على قناة آي.تي.في البريطانية، إنه من الممكن إبرام اتفاق تجارة مرتبط بالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بين بريطانيا والاتحاد اليوم بعد إحراز تقدم في المحادثات بشأن حقوق الصيد.

لكن المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن تراجع مع زيادة الجنيه الإسترليني على خلفية تلك الأنباء وأثر ذلك على أسهم الشركات ذات التركيز العالمي المدرجة على المؤشر.

وكان سهم دايملر أكبر الداعمين للمؤشر ستوكس 600، إذ صعد 2.7% بعد أن قالت صحيفة هاندلسبلات الاقتصادية إن شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية تتأهب لإدراج قطاعها لصناعة الشاحنات في البورصة.

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