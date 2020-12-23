عاود اليورو الارتفاع صوب مستوى 1.22 دولار وانخفض الدولار، الأربعاء، إذ لم يتوقف المتعاملون في العملات كثيرا عند تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدم إقرار حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار مرتبطة بكوفيد-19.

وقال ترمب إن حزمة التحفيز التي طال انتظارها يجب تعديلها لزيادة مبلغ التحفيز، في مؤشر محتمل على تعطل الحزمة.

لكن أسواق العملات لم تشهد تغيرا كبيرا، إذ تراجع الدولار وارتفعت العملات التي تعتبر أعلى مخاطرة مثل الدولار الأسترالي.

وبحلول الساعة 0835 بتوقيت غرينتش، كان الدولار منخفضا 0.1% مقابل سلة من العملات.

نزل مؤشر الدولار بأكثر من 6% هذا العام، إذ يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سيبقي على سياسته فائقة التيسير. وتساعد التوقعات بمزيد من النزول للدولار في دعم أسواق الأسهم وعملات الأسواق الناشئة. وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.2183 دولار.

وصعد الجنيه الإسترليني بنحو 0.5% إلى 1.3442 دولار وسط تكهنات بأن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيعلنان الأربعاء عن اتفاق تجارة لمرحلة ما بعد الخروج البريطاني من التكتل.

وربح الدولار الأسترالي 0.7% ليرتفع إلى 0.7575 دولار، مدعوما بمؤشرات على أنه سيجري احتواء تفش صغير لكوفيد-19 في سيدني.

ونزل الدولار 0.2% مقابل الين الياباني، وهي هملة ملاذ آمن أخرى، إلى 103.44.

وأما اليوان الصيني، انخفضت العملة الأميركية 0.2% في التعاملات الخارجية إلى 6.5266.