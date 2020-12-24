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تباين بورصات الخليج بنهاية الأسبوع.. والسوق السعودية تفقد 0.2%

سوق الأسهم السعودية مناسبة
السوق المالية السعودية
أسواق الخليج

تباين بورصات الخليج بنهاية الأسبوع.. والسوق السعودية تفقد 0.2%

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دبي - العربية.نت

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تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسية بالخليج عند الإغلاق اليوم الخميس بعد أحجام تداول متواضعة في ظل غياب كثير من المستثمرين الأجانب بسبب عطلات عيد الميلاد.

وتراجع المؤشر السعودي الرئيسي 0.2%، متأثرا بهبوط سهم مصرف الراجحي 0.7%، وانخفاض سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة 0.8%.

وتراجعت صادرات السعودية النفطية في أكتوبر تشرين الأول 18.9 مليار ريال (5.04 مليار دولار)، منخفضة بما يقارب الثلث، في حين هبطت الصادرات غير النفطية 0.3%. ومن المتوقع انكماش اقتصاد المملكة 5% هذا العام، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

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وصعد مؤشر سوق دبي الرئيسي 0.6%، إذ ارتفع سهم إعمار العقارية القيادي 2%، وتقدم سهم بنك دبي الإسلامي 0.7%.

وأغلق سهم داماك العقارية على ارتفاع 0.7% بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة حصتها في مشروع ناين إلمز العقاري في لندن إلى 40% من 20%.

وبدأت دبي حملة تطعيم بلقاح فايزر-بيونتك مجانا، أمس الأربعاء، حسب ما أعلنته حكومة الإمارة، لتنضم بذلك إلى السعودية التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عربية تبدأ في استخدام هذا اللقاح.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.3% تحت وطأة هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.5% وانخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 1%.

خارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1% مدعوما بقفزة لسهم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 4.1%.

وقالت وزيرة الصحة في البلد العربي الأكثر سكانا أمس الأربعاء إن مصر تعمل على زيادة إمداداتها من لقاحات كوفيد-19 مع ارتفاع عدد الإصابات المسجلة.

وفيما يلي إغلاق الخميس:

السعودية: تراجع المؤشر 0.2% إلى 8703 نقاط
أبوظبي: هبط المؤشر 0.3% إلى 5126 نقطة
دبي: ارتفع المؤشر 0.6% إلى 2528 نقطة
مصر: صعد المؤشر 0.1% إلى 10684 نقطة
البحرين: تراجع المؤشر 0.2% إلى 1493 نقطة
سلطنة عمان: استقر المؤشر عند 3597 نقطة
الكويت: خسر المؤشر 0.1% مسجلا 6088 نقطة

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