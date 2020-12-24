تراجع سهم مجموعة علي بابا في بورصة هونغ كونغ بأكثر من 8% بعد أن فتحت السلطات الصينية تحقيقا بشأن مزاعم حول قيام المجموعة بسلوك احتكاري في السوق.

ولم تذكر السلطات الصينية ما إذا كانت ستفرض غرامة على المجموعة أو جدول زمني للإعلان عن نتائج التحقيق.

يأتي ذلك بعد أن علقت السلطات المالية طرحا عاما لمجموعة ANT، وهي منصة مالية إلكترونية تابعة لمجموعة علي بابا، وذلك للمرة الأولى في البلاد، بالإضافة إلى تغريم علي بابا منتصف الشهر الحالي لفشلها بالحصول على بعض الموافقات التنظيمية قبيل استحواذها على بعض الشركات.

وكانت الجهات التنظيمية قد فرضت غرامات على كل من مجموعة علي بابا ووحدة تابعة لـTencent القابضة بقيمة 76 ألف دولار، وذلك بسبب عدم الإعلان عن استحواذات سابقة، وفقًا لقوانين مكافحة الاحتكار في الصين.

وتعود مخالفات مجموعة علي بابا، لعام 2017 عند زيادة حصتها في سلسلة متاجر Intime لتتجاوز 73% دون الحصول على موافقة إدارة الدولة لتنظيم السوق.

بينما كان جاك ما يحاول إنقاذ علاقته مع بكين في أوائل نوفمبر، عرض الملياردير الصيني المحاصر تنظيمياً من قبل السلطات في بلاده تسليم أجزاء من عملاق التكنولوجيا المالية، مجموعة Ant، إلى الحكومة الصينية، وفقًا لما كشفه موقع MarketWatch الأسبوع الجاري.

جاك ما، أغنى رجل في الصين، وصاحب عملاق التجزئة الإلكترونية "علي بابا"، قال في جلسة غير عادية مع المنظمين الصينيين: "يمكنكم أخذ أي من المنصات التي تمتلكها Ant، طالما أن البلاد بحاجة إليها"، وفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة لـMarketWatch.

العرض، الذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل، تم بعدما وجد "ما" نفسه وجهاً لوجه مع مسؤولين من البنك المركزي الصيني والوكالات التي تشرف على الأوراق المالية والمصارف والتأمين. وقد تم عقد اجتماع في 2 نوفمبر قبل أيام قليلة من طرح Ant للاكتتاب العام، فيما كان سيشكل أكبر دخول للبورصة في العالم.