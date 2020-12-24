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الليرة التركية تهبط قبيل قرار المركزي بشأن سعر الفائدة

الليرة التركية مناسبة
الليرة التركية (أرشيفية)
الليرة التركية

الليرة التركية تهبط قبيل قرار المركزي بشأن سعر الفائدة

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العربية.نت

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انخفضت الليرة التركية 0.45% مقابل الدولار الأميركي، اليوم الخميس، قبيل اجتماع للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة، والذي من المتوقع أن يرفع فيه البنك سعر فائدته الأساسي 150 نقطة أساس، بحسب ما نشرت "رويترز".

وبلغت العملة 7.6590 مقابل الدولار، وهو مستوى يقل قليلاً عن سعر إغلاقها أمس الأربعاء عند 7.6250. والليرة متراجعة بنحو 23% منذ بداية العام.

وخلص استطلاع رأي أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تشديد السياسة ويرفع سعر فائدته الأساسي إلى 16.5 بالمئة من 15%.

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وخلقت جائحة COVID-19 مزيجاً من الصدمات للشركات في جميع أنحاء تركيا على نطاق لم نشهده في التاريخ الحديث. وتدهورت قدرة وصول الشركات إلى التمويل لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبدون الدعم الكافي وفي الوقت المناسب، فإن الشركات القابلة للاستمرار، والتي تعتمد عليها سبل عيش عدد كبير من الأسر الفقيرة والضعيفة، تواجه خطر الإغلاق الدائم - مما يهدد الوظائف ويهدد احتمالات الانتعاش الاقتصادي السريع.

وكان البنك الدولي قد أعلن إقراضه تركيا مبلغ 300 مليون دولار، لمنع اقتصادها من الانهيار.

وسيساعد القرض الجديد في تجنب إغلاق المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر القابلة للحياة المتأثرة بالصدمات الصحية والاقتصادية لوباء COVID-19 والحفاظ على مستويات التوظيف خلال الأزمة.

كما سيساعد الدعم السريع للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في تركيا، الذي تبلغ تكلفته 300 مليون دولار الأشخاص والشركات من خلال توفير تمويل دعم قابل للسداد لشركات التصنيع وغيرها من الشركات المبتكرة الناشئة، التي تركز على التصنيع والبحث العلمي والتطوير وبرمجة الكمبيوتر.

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