قلصت البورصة المصرية من خسائرها الأسبوعية المجمعة بعدما شهدت جلسة دامية خسرت فيها أكثر من 26 مليار جنيه خلال تعاملات جلسة، الاثنين الماضي.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.1% خاسراً نحو 7.2 مليار جنيه بعدما تراجع من مستوى 645.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 638.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

على صعيد المؤشرات، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.9% فاقداً نحو 206 نقاط، وذلك بعدما تراجع من مستوى 10844 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 10638 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.4% فاقداً نحو 53 نقطة بعدما تراجع من مستوى 2200 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 2147 نقطة في إغلاق تعاملات أمس. وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 1.28% فاقداً 168 نقطة بعدما نزل من مستوى 13062 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 12894 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 2% فاقداً نحو 84 نقطة متراجعاً من مستوى 4196 نقطة إلى نحو 4112 نقطة. وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.53% فاقداً نحو 11 نقطة بعدما نزل من مستوى 2066 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 2055 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان، بنسبة 0.9% فاقداً نحو 27 نقطة بعدما تراجع من مستوى 3001 نقطة إلى نحو 2974 نقطة. وأخيراً، انخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.2% فاقداً نحو 13 نقطة بعدما تراجع من مستوى 1074 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 1061 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.