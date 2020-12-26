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بورصة مصر.. انخفاض قيم التداول لـ 11.4 مليار جنيه بأسبوع

بورصة مصر
بورصة مصر
البورصة المصرية

بورصة مصر.. انخفاض قيم التداول لـ 11.4 مليار جنيه بأسبوع

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القاهرة - واس

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خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 7.2 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 638 مليار جنيه.

وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسة والثانوية بشكل جماعي، إذ هبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 10683.86 نقطة.

كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.52% مسجلاً 2055.63 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 0.91% لينهي التعاملات عند مستوى 2974.11 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 11.4 مليار جنيه من خلال تداول 535.2 مليون ورقة منفذة على 206 آلاف عملية.

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