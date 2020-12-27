انخفضت الأسهم المصرية انخفاضا حادا اليوم الأحد بعدما أبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين ارتفعت الأسهم السعودية بعد اكتشاف 4 حقول نفط وغاز جديدة.

وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس، مشيرا إلى ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.



وثبت البنك المركزي سعر إقراض ليلة واحدة عند 9.25% وسعر إيداع ليلة عند 8.25%، أدنى مستوى منذ يوليو تموز 2014، بحسب ما ورد في "رويترز".

وهبط مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.9% بعدما حقق مكاسب على مدار ثلاث جلسات متتالية حيث تراجعت معظم الأسهم. وفقد سهم البنك التجاري الدولي والشركة الشرقية للدخان 1.3% لكل منهما.

ومن بين الأسهم القليلة الرابحة، زاد سهم مستشفى كليوباترا 2.4% بعد أن أعلنت الشركة أنها ستستحوذ على مستشفيات مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية في مصر.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 0.4%. وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.8% وكيان للبتروكيماويات 3.6%.

وارتفع سهم أرامكو السعودية 0.1%، بعد أن أعلنت الشركة المملوكة للدولة اكتشاف النفط في بئر العجرمية بشمال غرب مدينة رفحاء، حيث أظهرت الاختبارات معدل تدفق بلغ 3850 برميلا يوميا.

وصعد المؤشر السعودي 4.2% منذ بداية العام وهو أفضل أداء بين نظرائه في الخليج.

وفقد مؤشر دبي 0.5% لينهي موجة صعود لثلاث جلسات. ونزل سهم بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي 0.9%، وانخفض سهم داماك العقارية 3.5%.

وأقرت دبي، التي تعد مركز المال والأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة، ميزانية حجمها 57.1 مليار درهم (15.55 مليار دولار) للعام 2021.

وفي أبوظبي، خسر المؤشر 0.6% بفعل هبوط سهم بنك أبوظبي الأول 0.9% وتراجع سهم اتصالات 0.5%.