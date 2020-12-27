  • مباشر
اللغة

بيتكوين تكسر مستوى قياسيا جديدا وقيمتها السوقية تقترب من "علي بابا"

بيتكوين - الذهب
بيتكوين
بيتكوين

بيتكوين تكسر مستوى قياسيا جديدا وقيمتها السوقية تقترب من "علي بابا"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد أن وصل سعر "بيتكوين" إلى 25,000 دولار يوم الجمعة و26 ألفاً يوم السبت ارتفع سعر بيتكوين إلى 27666 دولارا خلال منتصف تعاملات اليوم بنمو تجاوز 11% خلال آخر 24 ساعة.

وسجلت العملة المشفرة ارتفاع في قيمتها السوقية بأكثر من 270% منذ بداية العام لتتخطى قيمتها السوقية 500 مليار دولار، وفقاً لما ذكره موقع "ياهوو فاينانس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

تخطت القيمة السوقية للعملة المشفرة "بيتكوين" العديد من الشركات العملاقة المدرجة في البورصات الرئيسية عالمياً، حيث حلت في المرتبة السابعة بين أكبر الشركة المتداولة، بقيمة سوقية 512.3 مليار دولار بين علي بابا (545.4 مليار دولار)، وتينسنت القابضة (509.7 مليار دولار)، وفقًا لبيانات Statista.

تتجه الأنظار إلى قيادة المستثمرين المؤسسين الصعود القياسي للعملة المشفرة، من بينها ضخ شركة أنتوني سكاراموتشي 25 مليون دولار في بيتكوين، و"سكاي بريدج كابيتال" نفس المبلغ تقريباً مطلع ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى تخصيص غوغنهايم 10% من أصول صناديق البالغ 5 مليارات دولار في بيتكون.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جنباً إلى جنب مع بنوك مركزية أخرى، بطباعة الأموال مع التخلي عن محاولة درء أسوأ الآثار الاقتصادية للوباء.

وينظر الكثيرون إلى هذه الإجراءات على أنها عوامل محفزة محتملة للتضخم وسيئة للدولار الأميركي، وكلاهما يمكن أن يكون إيجابياً بالنسبة لـ بيتكوين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا إلهام شاهين تكشف للعربية.نت أعراض كورونا التي تعاني منها يسرا
قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020 قصة فيروس غيّر العالم وأدخل البشر بفيلم رعب في 2020

الأكثر قراءة

ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه ثورة طبية سلاحها علاج يشفي المصاب بكورونا فوراً ويمنع عدواه
كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم كشف لغز حساسية لقاح فايزر.. وتوصية مهمة بعد التطعيم
جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً جديد أزمة أصالة والعريان.. صاحبة الفستان الأسود تكشف سراً
رئيس بولندا الأسبق والحائز على نوبل: أنا مفلس وجيبي خاوٍ رئيس بولندا الأسبق والحائز على نوبل: أنا مفلس وجيبي خاوٍ
تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة تحذير من الصحة العالمية.. حول الشباب والسلالة المتحولة
فتش عن فيتامين فتش عن فيتامين "د".. ينقذ 9 من بين 10 وفيات بكورونا

قبل أن تذهب

مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا
مركز اللقاحات بجدة يسعى لتطعيم 30 ألف شخص بلقاح كورونا أسبوعيا

اكتشف المزيد