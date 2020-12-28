أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" ارتفاع اجمالي الأصول الاحتياطية بنسبة 2.3% بشهر نوفمبر 2020 لتبلغ قيمتها 1.71 تريليون ريال.

وبالمقارنة مع رصيد شهر أكتوبر الماضي، تكون الاحتياطيات المدارة من المركزي السعودي، قد أضافت 38.7 مليار ريال لقيمتها في شهر واحد، وفق بيانات "ساما" التي اطلعت عليها "العربية.نت".

كانت الأصول الاحتياطية لدى المركزي السعودي بلغت نهاية أكتوبر 2020 حوالي 1.674 تريليون ريال مقارنة مع 1.678 تريليون ريال نهاية سبتمبر.

ووفق أرقام نهاية أكتوبر الماضي، تنقسم هذه الاحتياطيات إلى حوالي 1.642 تريليون ريال أصول تشمل استثمارات بأوراق مالية، وودائع نقدية بالخارج إلى جانب قيمة 30.8 مليار ريال من حقوق السحب الخاصة إضافة إلى 1.62 مليار ريال من احتياطيات الذهب.

وفي التفاصيل، تظهر الأرقام أن الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج زادت من 1.053 تريليون ريال نهاية سبتمبر الماضي إلى 1.077 تريليون ريال نهاية أكتوبر.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما": الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، التي تشكل القيمة الأكبر لهذه الاحتياطيات.

من جانب آخر، بلغ إجمالي موجودات البنك المركزي السعودي نهاية أكتوبر 2020 حوالي 1.821 تريليون ريال مقارنة مع 1.822 تريليون ريال نهاية شهر سبتمبر السابق له.

وبلغ إجمالي الموجودات في النظام المصرفي للبنوك في السعودية حوالي 3.983 تريليون ريال نهاية أكتوبر مقارنة مع 3.980 نهاية سبتمبر.

وتنقسم هذه الموجودات المصرفية الضخمة إلى عدة أقسام، أبرزها جزآن: الأول قيمة 1.736 تريليون ريال مطلوبات المصارف على القطاع الخاص، وثانيها: قيمة 1.745 تريليون ريال موجودات أجنبية أغلبها تعود للبنك المركزي السعودي.