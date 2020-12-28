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الأسهم الأوروبية تقفز مع التحفيز الأميركي واتفاق التجارة

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تقفز مع التحفيز الأميركي واتفاق التجارة

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رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، بعدما وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق تجارة طال انتظاره، في حين دعمت حزمة تحفيز أميركية سخية شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس الأحد، حزمة مساعدات مالية وإنفاق بقيمة 2.3 تريليون دولار بعدما رفض في بداية الأمر إقرار التشريع الذي يعيد إعانات البطالة للملايين، ويجنب الحكومة الاتحادية إغلاقا في أزمة من صنع يديه.

وقفز مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي 0.5% وحققت أسهم شركات صناعة السيارات والطاقة أكبر المكاسب.

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تدعمت المعنويات كذلك بانطلاق برنامج تطعيم في أوروبا الأحد، لينعش الآمال في اختفاء الجائحة بحلول النصف الثاني من 2021 وتعاف اقتصادي قوي.

وقعت بريطانيا اتفاق تجارة لما بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي قبل سبعة أيام فقط من مغادرة واحدة من أكبر التكتلات تجارية في العالم.

والأسواق في لندن مغلقة اليوم في عطلة، بينما يُتوقع أن تكون أحجام التداولات ضعيفة في الأسواق الأوروبية، عموما في أسبوع عمل قصير آخر بسبب العطلات.

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