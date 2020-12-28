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الذهب يبلغ ذروة أسبوع ابتهاجاً بإقرار الحزمة الأميركية

الذهب والدولار
معدن الذهب والدولار (أرشيفية)
الذهب

الذهب يبلغ ذروة أسبوع ابتهاجاً بإقرار الحزمة الأميركية

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سنغافورة - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.3% اليوم الاثنين في ظل ترحيب المستثمرين بتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب حزمة مساعدة متضرري الجائحة التي طال انتظارها، فضلا عن الدعم الإضافي الذي قدمه هبوط الدولار.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7% إلى 1888.84 دولار للأونصة بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له في أسبوع عند 1900.04 دولار. وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5% لتصل إلى 1893.20 دولار.

وقع ترمب، أمس الأحد، حزمة مساعدة وإنفاق حكومي بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار، مما يجدد إعانة البطالة لملايين الأميركيين ويمنع إغلاقا جزئيا للحكومة الاتحادية.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا: "حتى في غياب تحفيز إضافي، كان بوسع الذهب الصعود. توقيع ترمب (على قانون التحفيز) كان نقطة المخاطرة الرئيسية الأخيرة للسوق الآخذة بالصعود".

وارتفعت الفضة 2.2% إلى 26.42 دولار للأونصة، بعد بلوغها أعلى سعر في أسبوع عند 26.75 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتقدم البلاتين 1% إلى 1033.52 دولار، وصعد البلاديوم 0.2% مسجلا 2353.84 دولار للأونصة.

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