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"تداول" تضم بن داود والصمعاني لـ"تاسي"

السعودية توافق على إدراج أصول حكومية من المقرر خصخصتها في السوق المالية
شعار شركة السوق المالية السعودية "تداول"
سوق السعودية

"تداول" تضم بن داود والصمعاني لـ"تاسي"

صيانة المؤشرات للربع الرابع من 2020 عبر تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، عن صيانة المؤشرات للربع الرابع من 2020، عبر تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق وذلك من بداية التداول في يوم الأحد 3 يناير 2021.

وقالت "تداول"، في بيان لها، إنه سيتم إضافة أسهم شركة بن داود القابضة، إلى مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" ومؤشر قطاع تجزئة الأغذية، وأيضاً إضافة أسهم شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، إلى "تاسي" ومؤشر قطاع الخدمات التجارية والمهنية.

وأضافت السوق المالية السعودية، إنها أعادت تصنيف شركة أيان للاستثمار في السوق الرئيسية بناء على المعيار العالمي للقطاعات (GICS)، من قطاع الصناعات "السلع الرأسمالية" إلى قطاع الصحة "الرعاية الصحية".

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وأوضحت أنه سيتم العمل بالتصنيف الجديد في حساب مؤشرات القطاعات ابتداءً من يوم الأحد 3 يناير 2021.

يذكر أن "تداول" تقوم بصيانة المؤشرات بنهاية كل ربع سنة لمواكبة المستجدات، منها التغيرات التي تطرأ على عدد الأسهم الحرة، وقد تتم إجراءات المراجعة خلال ربع السنة، وذلك بسبب أحداث المصدر كالاندماج والاستحواذ أو أي أحداث أخرى والتي من الممكن أن تؤثر بشكل كبير على المؤشر.

وتتضمن منهجية الأسهم الحرة، حساب الأوراق المالية المتاحة للتداول في السوق المالية السعودية، ويستبعد منها الأسهم غير الحرة المملوكة لجهة حكومية تمتلك 5% أو أكثر في شركة مدرجة، والأسهم المقيدة، التي لا يُسمح بتداولها خلال فترة زمنية، والأسهم المستحقة من خلال إعادة الشراء من قبل شركة مدرجة، والأسهم المملوكة من قبل عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأسهم التي تمثل ملكية مسيطرة (30% أو أكثر).

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