قالت فينابلر، اليوم الثلاثاء، إن رئيسها التنفيذي بهايراف تريفيدي سيتنحى عن منصبه وسيحل محله روبرت ميلر، وذلك بعد أسابيع فقط من موافقة شركة المدفوعات على أن يشتريها كونسورتيوم إسرائيلي إماراتي.

وقالت الشركة إن ميلر سيحل محل تريفيدي، الذي يتولى المنصب منذ أبريل نيسان، اعتبارا من أول يناير كانون الثاني. ويفيد حساب ميلر، الذي انضم إلى فينابلر في 2019 قادما من ديلويت، على لينكد إن، بأنه يشغل حاليا منصب مدير الموارد البشرية بالمجموعة.

ومن المقرر أن تبيع فينابلر كامل أنشطتها وعملياتها إلى كونسورتيوم إسرائيلي إماراتي بقيمة اسمية دولار واحد بعد أن مرت بمتاعب مالية.

وترتبط شركة finablr بمجموعة NMC الطبية، التي هزّتها فضيحة محاسبية، وقد انهارت بعد الكشف عن ديون غير مصرح عنها لمجلس الإدارة بقيمة مليار دولار تم استخدام معظمها لغايات غير متعلقة بأعمال الشركة.

ومن المؤسسات التابعة لـ finablr مجموعة UAE Exchange.

ويضم الكونسورتيوم الذي سيستحوذ على الشركة مجموعة Royal الإماراتية ومجموعة Prism التي يرأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت.

وفي حال تم استرجاع الأموال من الأطراف المتورطة بعملية الاحتيال، قد تبلغ تكلفة الصفقة على الكونسورتيوم المشتري 190 مليون دولار.