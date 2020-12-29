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إغلاقات قياسية للمؤشرات الأميركية بدعم من حزم التحفيز

خطط تحفيز

إغلاقات قياسية للمؤشرات الأميركية بدعم من حزم التحفيز

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العربية.نت

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أغلقت المؤشرات الرئيسية أمس في بورصة نيويورك على مستويات قياسية بعد توقيع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب على مشروع قانون طال انتظاره لمساعدات بقيمة تريليونين ومئتي مليار دولار.

وحققت كل من مؤشرات داو جونز وS&P وناسداك ارتفاعات لامست 1% بعد تفاؤل المستثمرين بتعافٍ أكبر للاقتصاد الأميركي.

ودعمت السياسات التحفيزية لمواجهة آثار جائحة كورونا والبدء في توزيع اللقاحات المكاسب السنوية للمؤشرات الأميركية خاصة ستاندرد اند بورز 500 بارتفاع يلامس 15% خلال العام الحالي.

كما ارتفعت العقود الآجلة للولايات المتحدة بعد أن دعم مجلس النواب اقتراح ترمب بزيادة دفعات الدعم من 600 دولار إلى 2000 دولار للأسر الأميركية.

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